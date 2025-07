Domingo Paciência foi promovido na Federação Portuguesa de Futebol, deixando o cargo de Diretor Técnico Nacional, para passar a ser o principal elo de ligação entre a Seleção Nacional A e o presidente Pedro Proença.

Uma mudança que tem como objetivo de preparar todas as condições necessárias para a participação de Portugal no próximo Campeonato do Mundo, cuja qualificação começa já no mês ed setembro.

O antigo internacional português vai ficar, assim, exclusivamente dedicado à Seleção Nacional e a todas as necessidades da equipa comandada por Roberto Martínez.

Face à promoção do até aqui Diretor Técnico Nacional, essa função passa agora a ser desempenhada por Óscar Tojo.

A apresentação do organograma da nova estrutura foi feita perante o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, Domingos Paciência e a Secretária-Geral da FPF, Helena Pires, bem como dos treinadores e elementos do staff das seleções nacionais de formação, marcando uma nova etapa na organização do futebol português.