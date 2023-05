A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que renovou, de uma assentada, com o selecionador de futsal, Jorge Braz, e com o selecionador de futebol feminino, Francisco Neto.

Jorge Braz, bicampeão europeu e campeão do mundo de futsal, renovou até 2026, tendo como objetivos, no período do renovado mandato, dois apuramentos para o Campeonato da Europa (2024 e 2026), bem como a qualificação para a fase final do Mundial de 2024.

«É um orgulho imenso. Um sentimento muito especial ter este reconhecimento e, acima de tudo, ver a vontade que a Federação Portuguesa de Futebol demonstra em continuar a contar comigo e com a nossa equipa técnica nacional. O que podemos prometer é continuar iguais a nós próprios», destacou o selecionador de futsal.

Francisco Neto, por seu lado, prolongou o vínculo até 2027 e, além da fase final do Mundial que se vai disputar este ano, ficará encarregue de liderar a seleção feminina na qualificação para o Europeu de 2025, na corrida a duas Ligas das Nações (2024 e 2026) e a qualificação para o Mundial de 2027.

«Acima de tudo, é um privilégio poder continuar a trabalhar nesta instituição que muito tem feito para desenvolver o futebol feminino, e isso reflete-se nos resultados. Estou, também, orgulhoso por poder continuar a fazer parte deste caminho que temos vindo a trilhar nos últimos anos, e que envolve muitas pessoas e muitas instituições. A grande promessa que posso fazer é que vamos continuar a ser competitivos, continuar a orgulhar, dentro de campo, toda a gente que nos vê. Queremos depender só de nós para podermos, quem sabe, ser uma surpresa neste Mundial», destacou o líder da seleção feminina.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, explicou os motivos que levaram a FPF a prolongar os contratos de Francisco Neto e Jorge Braz.

«Basta recuarmos dez anos no tempo para verificarmos os patamares que tínhamos nessa altura e os que temos agora. Por isso, queremos continuar a perspetivar o futuro e permitir que Francisco Neto possa participar e conduzir a Seleção Nacional a um novo Mundial, que irá realizar-se em 2027, e que Jorge Braz prolongue a sua relação até 2026, ano em que se realizará mais um Campeonato da Europa de Futsal», destacou o líder da FPF.