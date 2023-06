O selecionador nacional de sub-19, Joaquim Milheiro, revelou nesta quinta-feira a convocatória (alargada) para o Europeu da categoria.

Carlos Borges, avançado do Manchester City que foi eleito recentemente o melhor jogador da Premier League 2, destaca-se numa lista que inclui ainda nomes como Rodrigo Ribeiro, Gonçalo Esteves e Mateus Fernandes (Sporting), Hugo Félix e Diego Moreira (Benfica), Martim Fernandes (FC Porto) ou Gustavo Sá (Famalicão), entre outros.

Nomes como Chermiti ou Dário Essugo também podiam estar nesta convocatória, mas já são elementos do plantel principal do Sporting, e por isso está prevista a sua inclusão nos trabalhos de pré-época da equipa leonina, no início de julho. O mesmo se aplicará ao central João Muniz.

O Campeonato da Europa de sub-19 não é uma data oficial FIFA, pelo que a cedência dos jogadores não é obrigatória.

Gonçalo Esteves e Mateus Fernandes, embora já tenham sido utilizados por Ruben Amorim na equipa leonina, integram as opções de Joaquim Milheiro.

A convocatória inclui 24 jogadores, pelo que quatro nomes terão ainda de ser riscados.

A equipa das quinas integra o Grupo A da competição, que será disputada em Malta: começa por defrontar a Polónia (3 de julho), depois a Itália (6 de julho), e depois Malta, a fechar a fase de grupos. (9 de julho).

LISTA DE CONVOCADOS:

Guarda-redes: Diogo Pinto(Sporting CP), João Carvalho (SC Braga) e Gonçalo Ribeiro (FC Porto);

Defesas: David Monteiro (Sporting CP), Martim Marques (Sporting CP); Hugo Oliveira (FC Famalicão) Luís Gomes (FC Porto), António Ribeiro (FC Porto), Gabriel Brás (FC Porto), Gonçalo Esteves (Sporting CP) e Martim Fernandes (FC Porto;

Médios: Yanis da Rocha (ES Tryoes), Nuno Félix (SL Benfica), Gustavo Sá (FC Famalicão), Samuel Justo (Sporting CP), Mateus Fernandes (Sporting CP), Diogo Prioste (SL Benfica) e João Vasconcelos (SC Braga)

Avançados: Carlos Borges (Manchester City), Hugo Félix (SL Benfica), Diego Moreira (SL Benfica), Jorge Meireles (FC Porto), Rodrigo Ribeiro (Sporting CP) e Miguel Falé (SC Braga).