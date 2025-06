Agora sim, Rui Jorge conta com 23 jogadores para a fase final do Europeu Sub-21. Francisco Chissumba foi riscado da convocatória, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol no seu sítio oficial.

Chissumba, lateral-esquerdo do Sp. Braga, sai por opção enquanto Fábio Silva (lesão) e Eduardo Quaresma (a pedido do jogador) já tinham sido excluídos.

O certame inicia-se no dia 11 de junho, na Eslováquia. Portugal está integrado no Grupo C, estreando-se frente à França, em 11 de junho, às 21 horas (20 horas em Lisboa).

Seguem-se os desafios com a Polónia, no dia 14, no mesmo horário, e a Geórgia, no dia 17, às 18 horas (17 horas). A comitiva está concentrada na Cidade do Futebol, em Oeiras, esperando apenas a integração de Diogo Nascimento e Rafael Rodrigues.

Eis a lista completa dos escolhidos por Rui Jorge:

Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting), João Carvalho (Sp. Braga) e Samuel Soares (Benfica);

Defesas: Chico Lamba (Arouca), Christian Marques (Yverdon Sport FC), Flávio Nazinho (Cercle Brugge), João Muniz (Sporting), Lourenço Henriques (Varzim), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolves) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão);

Médios: Diogo Nascimento (Vizela), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Gil Vicente), Mateus Fernandes (Southampton), Mathias de Amorim (Famalicão), Paulo Bernardo (Celtic) e Pedro Santos (Moreirense);

Avançados: Carlos Borges (Wolves), Geovany Quenda (Sporting/Chelsea), Henrique Araújo (Arouca/Benfica), Roger Fernandes (Sp. Braga) e Tiago Tomás (Wolfsburg).