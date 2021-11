A Ucrânia venceu esta noite a Bósnia-Herzegovina, por 2-0, e garantiu o play-off de acesso ao Mundial 2022, aproveitando a derrota da Finlândia.

Com Yaremchuk, ponta-de-lança do Benfica, a titular, os ucranianos venceram com golos de Zinchenko, aos 58m, e Artem Dovbyk, aos 79m.

No outro jogo do grupo, a Finlândia deixou escapar o segundo lugar no Grupo D ao perder com a líder França, por 2-0. Karim Benzema, aos 66m, e Kylian Mbappé, aos 76m, fizeram os golos da seleção campeã do mundo.