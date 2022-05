Uns que vão, outros que ficam. A receção do Paris Saint-Germain ao Metz, esta noite, foi especial por várias razões: desde logo porque foi o último jogo da época.

Para os parisienses foi de festa, sobretudo. Desde logo pela renovação de Mbappé, anunciada minutos antes da partida. Depois, pela despedida de Di María, que vai deixar Paris ao fim de sete anos. Por fim, porque condenou ao Metz, goleado por 5-0, à descida.

Em campo, Mbappé foi a figura maior: oficializada a renovação, o jovem de 23 anos quis já começar a justificá-la e marcou um hat-trick, com golos aos 25, 28 e 50 minutos. Neymar marcou aos 31 minutos, Di María fez o 5-0 final aos 67, num momento bastante emotivo: o argentino emocionou-se e não conteve as lágrimas. Danilo Pereira viu em campo, Nuno Mendes do banco.

O Metz vai assim acompanhar o Bordéus na descida à Ligue 2 (Saint-Etienne vai jogar o play-off), que até venceu, em casa do Brest, por 4-2 – Ricardo Mangas fez um dos golos do triunfo.

As contas da Liga dos Campeões

No topo da tabela, foi o Marselha quem ficou com o segundo lugar, de acesso direto à Liga dos Campeões. A equipa do Velodrome goleou o Estrasburgo, por 4-0 – golos de Gerson (2x), Cengiz Under e Bakambu – e aproveitou o empate do Mónaco em casa do Lens, a duas bolas – Gelson Martins não saiu do banco.

Frankowski deu vantagem ao conjunto visitado à meia-hora de jogo, mas Badiashile, aos 34 minutos, e Bem Yedder, aos 62, viraram o jogo para os monegascos. Aos 90+5 minutos, no entanto, Ganago fez o 2-2 final.

Já o Lille, com Renato Sanches, José Fonte e Tiago Djaló no onze titular – Xeka não foi opção –, empatou frente ao Rennes, a duas bolas.

Timothy Weah, por duas vezes, marcou para o Lille, Bourigeaud e Guirassy fizeram os golos da formação forasteira.

Já o Lyon, com Anthony Lopes na baliza, venceu o Clermont (2-1), com golos de Moussa Dembélé e Houssem Aouar (Bayo fez o golo do Clermont), ao passo que Pereira Lage marcou no triunfo do Angers na receção ao Montpellier (2-0), de Pedro Mendes.

(IMAGENS ELEVEN)