Confirmaram-se as piores notícias para Christopher Nkunku. O avançado francês de 25 anos que foi dispensado do Mundial depois de se lesionar num treino da seleção, fez uma rotura de ligamentos do joelho esquerdo.

A informação foi confirmada pelo Leipzig, clube alemão que Nkunku representa, e que não aponta qualquer data para o regresso do melhor marcador da Bundesliga.

«Christo sofreu uma rotura no ligamento lateral do joelho esquerdo e não é claro quanto tempo ficará fora de competição», comunicou o clube no qual joga também André Silva.

Recorde o momento em que Nkunku se lesionou: