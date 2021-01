O Marselha-Rennes, agendado para esta noite, a partir das 20h00, foi adiado para uma data posterior, anunciou este sábado a Ligue 1.

A decisão surge depois da invasão dos adeptos do Marselha ao centro de treinos do Olympique, orientado pelo treinador português André Villas-Boas.

«Tendo em conta os incidentes ocorridos esta tarde no centro de treinos do Olympique de Marseille, o jogo OM - Stade Rennais FC (22ª jornada da Ligue 1) foi adiado para uma data posterior», lê-se, no comunicado divulgado.

Refira-se que a polícia local avançou que foram cerca de 300 os adeptos que invadiram a «casa» do Marselha, e a imprensa afirma que foram feitas pelo menos 25 detenções. Villas-Boas escapou à contestação, que era dirigida sobretudo aos jogadores e ao presidente do clube, Jacques-Henri Eyraud.