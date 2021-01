André Villas-Boas colocou o lugar à disposição após a derrota em casa com o Lens (0-1), que deixou o Marselha no sexto lugar da classificação da Ligue 1.

«Estou sempre à disposição da direção. Não estou aqui para lhes moer o juízo [utilizou a expressão 'casser les couilles', que em sentido literal quer dizer 'partir os tomates']. Coloco o meu lugar à disposição deles. Sempre. Quando os resultados não aparecem, não há problema. Se decidirem que os resultados não são bons e que eu não estou à altura, não é preciso despedirem-me. Se houver necessidade de mudar, estou à disposição», afirmou o técnico português visivelmente agastado, após o jogo, ao canal Téléfoot.

De referir que o Villas-Boas revelou durante o mês de dezembro que estava a negociar a sua renovação de contrato com o clube francês.

Durante a sua intervenção, o ex-treinador do FC Porto revelou ainda que o médio Morgan Sanson irá manter-se no plantel do Marselha.