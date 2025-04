O Lyon de Paulo Fonseca continua a manter vivo o sonho de garantir a presença na fase de liga da Champions e este domingo triunfou por 3-1, no reduto do Auxerre.

Sem o técnico português no banco de suplentes, a formação visitante esteve melhor no primeiro tempo, ainda que não tenha conseguido mexer com o resultado. Isso só aconteceu no arranque da segunda parte, graças a uma grande penalidade convertida por Mikautadze (54 minutos).

Pouco depois, mais um para o Lyon e desta feita por intermédio de Cherki, após assistência de Tolisso. O melhor que o Auxerre conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem através de Sinayoko.

As contas do jogo ficaram fechadas aos 84 minutos, quando Lacazette respondeu da melhor forma ao passe de Cherki e finalizou para o 3-0.

Este resultado deixa o Lyon na quarta posição (play-off de acesso à Liga dos Campeões), com 51 pontos, menos um do que o Marselha e a dois do Mónaco.