Wissam Ben Yedder foi detido este fim-de-semana, por suspeitas de agredir sexualmente uma jovem de 23 anos.

De acordo com o jornal «L'Équipe», o internacional francês será julgado no próximo dia 15 de outubro devido a este caso, que segundo a denúncia da vítima, terá ocorrido na noite de sexta-feira para sábado. A jovem garante que Ben Yedder tentou abusá-la sexualmente, dentro do próprio carro, junto à sua residência, nos Alpes-Maritimes.

Recorde-se que o atleta já foi condenado a seis meses e um dia de prisão, com pena suspensa, por delito fiscal, em abril de 2023 e chegou também a ser acusado de violação e agressão sexual, em julho do ano passado, depois de duas jovens, uma com 19 e outra com 20 anos, terem apresentado queixa às autoridades. Além do próprio, também o irmão foi incluído na queixa e Ben Yedder acabou por ser libertado, mediante uma caução de 900 mil euros.

Neste caso e segundo o «L'Équipe», o Ministério Público pediu prisão preventiva para o jogador e acabou por recorrer da decisão, depois de lhe ter sido negado o pedido. Além disso, Ben Yedder está proibido de frequentar discotecas e estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas e não pode entrar em contacto com a vítima.