A cinco dias de receber o Benfica para a Liga dos Campeões, o Mónaco venceu o Brest na noite desta sexta-feira, por 3-2, no jogo que abriu a 12.ª jornada da liga francesa, no Stade Louis II.

Num duelo entre duas equipas que têm estado em grande na fase de liga da Champions (ambas com dez pontos e em zona de apuramento direto para os oitavos de final, tal como o Sporting), foi o Mónaco a inaugurar o marcador, pelo franco-argelino Maghnes Akliouche, aos cinco minutos. O médio ofensivo iniciou e concluiu um contra-ataque, desviando de pé direito na área, após cruzamento de Ben Seghir.

O Mónaco chegou ainda na primeira parte ao 2-0, por Aleksandr Golovin, aos 24 minutos, num remate rasteiro de pé esquerdo em zona frontal, na meia-lua, após um mau passe de um jogador do Brest.

Na segunda parte, o Brest relançou-se no jogo, com Abdallah Sima a reduzir para 2-1, de cabeça, aos 50 minutos, após canto batido por Kamory Doumbia, na esquerda. Já com a diferença mínima no marcador, o Brest viu o treinador Éric Roy ser expulso do banco de suplentes, aos 67 minutos, por protestos, após uma falta assinalada a favor do Mónaco perto do banco, que entendia ser a favor da sua equipa.

O jogo teve mais emoção – assim como o marcador – na reta final, com Akliouche a fazer o 3-1 para o Mónaco aos 90+1m, com uma bela finalização, a picar a bola de pé esquerdo por cima do guarda-redes Marco Bizot à entrada da área, depois de ser lançado por Ilenikhena. O Brest, porém, ainda marcaria novamente, alguns segundos para lá dos cinco minutos de compensação dados, num belo cabeceamento de Ludovic Ajorque, a cruzamento de Kenny Lala.

O internacional sub-21 português Mathias Pereira Lage foi suplente utilizado no Brest, tendo entrado aos 81 minutos.

Na classificação, o Mónaco mantém firme o 2.º lugar, com 26 pontos, o dobro do Brest, que soma 13 e é 12.º classificado, em risco de cair pelo menos um lugar nesta jornada.

Segue-se a Champions, com o Brest a receber o Barcelona na terça-feira e o Mónaco a ser anfitrião do Benfica, em jogos da 5.ª jornada da fase de liga, ambos às 20 horas.