A crise no Bordéus atingiu patamares mais preocupantes. Já depois de ter jogado no quarto escalão francês (Nacional 2) nos últimos dois anos, o clube histórico de França foi agora excluído das competições nacionais. 

A Direção Nacional de Controlo de Gestão (DNCG) tomou a decisão de excluir o seis vezes campeão de França. De acordo com a imprensa francesa, o motivo prende-se no facto de o Bordéus não ter assegurado os nove milhões de euros necessários para garantir a próxima época.

O clube reagiu em comunicado, afirmando que irá recorrer a decisão. 

«O clube tenciona recorrer desta decisão dentro dos prazos previstos nos regulamentos. Este processo de recurso permitirá ao FC Girondins de Bordeaux finalizar o financiamento da época 2026-2027 e apresentar todos os elementos atualizados perante a comissão de recurso, que se reunirá dentro de cerca de quinze dias», pode ler-se.

Deste modo, no caso de o recurso ser recusado, o Bordéus arrisca-se a jogar a Regional 1, correspondente à sexta divisão francesa. 

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