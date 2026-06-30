Crise no Bordéus continua: histórico francês excluído das competições nacionais
Clube falhou a exigência financeira necessária para assegurar a época 2026/27
Clube falhou a exigência financeira necessária para assegurar a época 2026/27
A crise no Bordéus atingiu patamares mais preocupantes. Já depois de ter jogado no quarto escalão francês (Nacional 2) nos últimos dois anos, o clube histórico de França foi agora excluído das competições nacionais.
A Direção Nacional de Controlo de Gestão (DNCG) tomou a decisão de excluir o seis vezes campeão de França. De acordo com a imprensa francesa, o motivo prende-se no facto de o Bordéus não ter assegurado os nove milhões de euros necessários para garantir a próxima época.
O clube reagiu em comunicado, afirmando que irá recorrer a decisão.
«O clube tenciona recorrer desta decisão dentro dos prazos previstos nos regulamentos. Este processo de recurso permitirá ao FC Girondins de Bordeaux finalizar o financiamento da época 2026-2027 e apresentar todos os elementos atualizados perante a comissão de recurso, que se reunirá dentro de cerca de quinze dias», pode ler-se.
Deste modo, no caso de o recurso ser recusado, o Bordéus arrisca-se a jogar a Regional 1, correspondente à sexta divisão francesa.
𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒́ 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒 📰— FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 30, 2026
Décision de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) ➝ https://t.co/MpcegmW8au pic.twitter.com/9JwgwhAYHu