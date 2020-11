O PSG voltou a ceder pontos na liga francesa e tem o Lille e o Marselha à perna. Contra o Bordéus, a equipa de Thomas Tuchel conseguiu marcar dois golos num minutos, como pode ver nos vídeos associados, mas nem assim foi capaz de agarrar o triunfo.



O Bordéus colocou-se à frente com um golo de Josh Maja, um jogador que se destacou no Sunderland e no famoso documentário feito sobre o clube, mas entre os 27 e os 28 minutos o PSG conseguiu a reviravolta.



Neymar marcou de penálti (claríssimo, diga-se), a bola foi ao meio-campo, o PSG recuperou a posse, Neymar rematou e Moise Kean marcou na recarga.



Aos 60 minutos, Yacine Adli arrancou um tremendo remate à entrada da área e fechou as contas: 2-2. O médio formado no PSG não celebrou.



Danilo Pereira, desta vez, nem defesa central, nem médio defensivo. O internacional português foi suplente não utilizado.



CLASSIFICAÇÃO DA LIGUE 1