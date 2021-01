Se Gautier Larsonneur tivesse planeado o momento caricato que protagonizou esta quarta-feira, dificilmente teria conseguido fazer igual

O guarda-redes do Brest atrapalhou-se num lance em que foi obrigado a jogar com os pés e a virar o jogo para o flanco oposto, e de ângulo difícil acertou... na trave e no poste da própria baliza!

A intervenção de um defesa permitiu que a bola chegasse às mãos de Larsonneur, que respirou de alívio.

O Brest já vencia o Nice de Rony Lopes por 2-0 e segurou esse resultado.

Depois, no balneário, o guarda-redes talvez tenha dito que queria apenas evitar ceder um canto.