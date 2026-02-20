Continua a série de maus resultados do Marselha e esta sexta-feira fica marcada pela segunda derrota e o quarto jogo consecutivo sem vencer na Liga Francesa, atrasando-se assim na luta pelos lugares de acesso à Champions.

Os dois golos do Brest aconteceram no primeiro tempo e com o mesmo protagonista. Ajorque fez o 1-0 logo aos dez minutos e em cima da meia hora de jogo chegou o «bis» do avançado de 31 anos.

Até ao intervalo não existiu mais nenhum lance de registo e o segundo tempo ficou marcado por um penálti falhado por Mason Greenwood, aos 82 minutos. No frente a frente com o guarda-redes, o internacional inglês não conseguiu atirar para o fundo da baliza.

Assim sendo, o Marselha soma 40 pontos e está agora a 12 do Lens, líder do campeonato e que ainda tem de jogar nesta 23.ª jornada. Além disso, o Lyon (45 pontos) de Paulo Fonseca pode afastar-se mais no terceiro lugar da prova.