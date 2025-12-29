Gaël Clichy deu o primeiro passo numa nova carreira no mundo do futebol. O antigo internacional francês foi oficializado como novo treinador do Caen, que disputa o terceiro escalão francês. 

Esta será a primeira experiência como treinador principal. Como treinador adjunto teve ainda uma experiência com Thierry Henry na seleção francesa sub-21, onde terminaram no segundo lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Como jogador, Gaël Clichy representou clubes como Arsenal e Manchester City.  Ao nível de seleção vestiu por 20 vezes a camisola gaulesa. Terminou a carreira de jogador na época 2022/23, quando representava, na altura, o Servette, da Suíça. 


 

RELACIONADOS
Amorim sobre a lesão de Bruno: «Já está a dizer que precisa de treinar»
Flamengo publica foto de reforço do At. Madrid e deixa redes sociais em polvorosa
VÍDEO: antigo campeão olímpico envolvido em acidente com dois mortos
OFICIAL: Claude Puel é o novo treinador de Tiago Gouveia no Nice