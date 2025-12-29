OFICIAL: lembra-se de Gaël Clichy? É o novo treinador do Caen
Antigo internacional francês inicia a nova carreira no clube do terceiro escalão
Gaël Clichy deu o primeiro passo numa nova carreira no mundo do futebol. O antigo internacional francês foi oficializado como novo treinador do Caen, que disputa o terceiro escalão francês.
Esta será a primeira experiência como treinador principal. Como treinador adjunto teve ainda uma experiência com Thierry Henry na seleção francesa sub-21, onde terminaram no segundo lugar nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.
Como jogador, Gaël Clichy representou clubes como Arsenal e Manchester City. Ao nível de seleção vestiu por 20 vezes a camisola gaulesa. Terminou a carreira de jogador na época 2022/23, quando representava, na altura, o Servette, da Suíça.
