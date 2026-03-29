Luis Suárez e Richard Ríos foram titulares na derrota da Colômbia sobre a França por 3-1, num jogo realizado nos Estados Unidos e que teve um colega de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos no PSG.

O primeiro tempo teve um ascendente gaulês e foi com alguma naturalidade que a França se colocou em vantagem, graças ao golo de Doué. Na sequência de um lance construído pelo lado direito, a bola chegou ao pé direito e terminou no fundo da baliza.

Melhor para a seleção francesa só apenas o que aconteceu em cima do intervalo, já que Marcus Thuram fez o 2-0. O cruzamento de Akliouche foi perfeito e resultou no cabeceamento certeiro do avançado do Inter.

Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com as substituições dos atletas de Sporting e Benfica, antes do terceiro golo da França.

Aos 56 minutos, Doué concluiu com sucesso um contra-ataque verdadeiramente letal, sendo que foi de Thuram a assistência para o 3-0 da formação orientada por Didier Deschamps. O melhor que a Colômbia conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem a meio do segundo tempo, por intermédio de Jaminton Campaz.

Esta é a primeira derrota da Colômbia desde 21 de março, quando perdeu por 2-1 frente ao Brasil, recordando que faz parte do grupo de Portugal no Mundial 2026.