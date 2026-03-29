VÍDEO: Suárez e Ríos titulares na derrota da Colômbia frente à França
Doué «bisa» e Thuram completa triunfo por 3-1 nos Estados Unidos
Doué «bisa» e Thuram completa triunfo por 3-1 nos Estados Unidos
Luis Suárez e Richard Ríos foram titulares na derrota da Colômbia sobre a França por 3-1, num jogo realizado nos Estados Unidos e que teve um colega de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos no PSG.
O primeiro tempo teve um ascendente gaulês e foi com alguma naturalidade que a França se colocou em vantagem, graças ao golo de Doué. Na sequência de um lance construído pelo lado direito, a bola chegou ao pé direito e terminou no fundo da baliza.
Corte azarento de Muñoz e Doué a abrir o marcador para a 🇫🇷#sporttvportugal #JogodePreparação #França #Colombia pic.twitter.com/6yg8czdZgZ— sport tv (@sporttvportugal) March 29, 2026
Melhor para a seleção francesa só apenas o que aconteceu em cima do intervalo, já que Marcus Thuram fez o 2-0. O cruzamento de Akliouche foi perfeito e resultou no cabeceamento certeiro do avançado do Inter.
Akliouche 🕹️➡️ Thuram— sport tv (@sporttvportugal) March 29, 2026
2-0 para Les Bleus ao intervalo!#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #JogodePreparação #Colômbia #França pic.twitter.com/0VzmjblRUz
Esta vantagem manteve-se até ao intervalo e o segundo tempo arrancou com as substituições dos atletas de Sporting e Benfica, antes do terceiro golo da França.
Aos 56 minutos, Doué concluiu com sucesso um contra-ataque verdadeiramente letal, sendo que foi de Thuram a assistência para o 3-0 da formação orientada por Didier Deschamps. O melhor que a Colômbia conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem a meio do segundo tempo, por intermédio de Jaminton Campaz.
Esta é a primeira derrota da Colômbia desde 21 de março, quando perdeu por 2-1 frente ao Brasil, recordando que faz parte do grupo de Portugal no Mundial 2026.