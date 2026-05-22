Paris foi palco de uma verdadeira batalha: esta-quinta-feira, em vésperas da final da Taça de França, cerca de 200 ultras do Nice atacaram adeptos do PSG e protagonizaram momentos de violência.

Os confrontos graves passaram por várias ruas e meteram agressões, para além de arremesso de cadeiras e mesas, e acabaram com pelo menos seis pessoas transportadas ao hospital com ferimentos graves.

Depois disso, o Nice emitiu um comunicado a lamentar os confrontos e a demarcar-se da atitude dos ultras, garantindo que não representam os valores do clube.

«O OGC Nice condena veementemente os graves acontecimentos da noite passada em Paris. O clube considera esses comportamentos absolutamente inaceitáveis e em total contradição com os valores e princípios que defende diariamente. Apelamos a todos para que ajam com responsabilidade e calma, a fim de garantir que tais incidentes não se repitam. Uma final deve continuar a ser um momento de paixão, celebração e alegria partilhada, num ambiente de segurança e respeito por todos», lê-se em comunicado oficial do clube do sul de França.

Recorde-se que Nice e Lens vão medir forças na final da Taça gaulesa, esta sexta-feira, às 20 horas, no Stade de France, em Paris.