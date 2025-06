Daniel Congré, que foi encontrado inconsciente na sua casa, garantiu que não tentou suicidar-se, contrariando a versão aventada pelas autoridades francesas. O ex-jogador de Toulouse, Montpellier e Dijon foi encontrado inconsciente em sua casa, no passado fim de semana, com ferimentos no coração causados por uma faca.

O atual coordenador desportivo do Lyon garantiu: «Quero agradecer a todos pelas mensagens calorosas dos últimos dias. Hoje, desejo tranquilizar-vos e esclarecer de vez os boatos falsos que circulam. Fui vítima de um acidente doméstico que aconteceu enquanto estava com minha família», afirmou, ao jornal francês L'Équipe.

De acordo com a imprensa francesa, Daniel Congré, de 40 anos, deverá receber alta hospitalar nos próximos dias.