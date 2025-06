Daniel Congré, antigo futebolista que fez carreira no Toulouse, no Montpellier e no Dijon, foi encontrado, inconsciente, na sua residência na cidade de Pérols, exibindo ferimentos na zona do coração causados, acreditam as autoridades francesas, por si próprio com uma faca.

De acordo com o Ministério Público de Montpellier, ter-se-á tratado de uma «tentativa de suicídio».

Apesar de ter perdido muito sangue, a condição clínica de Congré foi estabilizada após ter recebido tratamento hospitalar.

Depois de ter colocado um ponto final na carreira de futebolista, no ano passado, Daniel Congré, hoje com 40 anos, assumiu o cargo de coordenador desportivo no Lyon.