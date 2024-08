O Dunkerque da segunda divisão francesa oficializou esta quinta-feira a contratação de Diogo Queirós.

Através das redes sociais, o clube partilhou algumas fotografias do central português com a camisola do novo clube e informou também que o contrato do jogador é válido para as próximas duas temporadas. Na última temporada, Diogo Queirós representou o Farul (Roménia), tendo feito dois golos e uma assistência em 32 jogos.

Recordar que Diogo Queirós é um dos jogadores que se sagraram campeões da Youth League em 2018/19, ao serviço do FC Porto.