Depois de ter aconselhado Kylian Mbappé a ficar no Paris Saint-Germain, Emmanuel Macron também quer influenciar Zinedine Zidane a voltar a trabalhar em França.

Numa cerimónia esta quarta-feira, o presidente francês revelou esse desejo, justificado com o facto de Zizou ter uma grande influência no país.

«Não, não falei com ele. Mas tenho uma grande admiração por ele, como jogador e treinador», começou por dizer, à RMC.

«Ganhou três Ligas dos Campeões com o Real Madrid, que tanto desejamos para os nossos clubes. Quero que ele volte para promover a França», atirou, ele que foi questionado sobre a possibilidade de Zidane substituir Mauricio Pochettino no banco do PSG.