França: Estrasburgo de Diego Moreira é goleado no reduto do Rennes
Equipa da casa quebra a série de seis jogos sem vencer
Este domingo de Liga francesa arrancou com surpresa. O Estrasburgo, quarto classificado à entrada da jornada, foi goleado (4-1) pelo Rennes, 11.º, que não vencia há seis jogos no campeonato.
Diego Moreira, ex-Benfica, foi titular do lado dos visitantes. Pela equipa da casa, Estéban Lepaul foi o destaque da partida com um hat-trick. O avançado francês abriu as contas do jogo logo aos nove minutos e completou o hat-trick na segunda parte (48m e 60m).
Kader Meïté (35m) fez o outro golo para a equipa do Rennes. Pelo Estrasburgo, Sebastian Nanasi, sueco que entrou na segunda parte, reduziu aos 77 minutos.
Com este triunfo (4-1), o Rennes sobe à condição ao nono lugar com 15 pontos. O Estrasburgo, por sua vez, mantém-se para já na quarta posição com 19 pontos, mas poderá ser ultrapassado por Lyon, de Paulo Fonseca, e Lens.