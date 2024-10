O Estrasburgo, com Diego Moreira no onze inicial, empatou a dois golos na receção ao Lens, a contar para a 7.ª jornada da Liga Francesa.

Numa primeira parte bastante ativa e com oportunidades de parte a parte, foi a equipa visitante que se adiantou no marcador. Logo aos cinco minutos, M'Bala Nzola atirou a contar e deu vantagem ao Lens, antes de Abakar Sylla colocar tudo empatado outra vez.

Até ao intervalo, mais um golo e novamente para o Lens, desta feita, por intermédio de Andy Diouf, antes das equipas recolherem aos respetivos balneários.

Já na segunda parte e antes do português David Pereira da Costa entrar em campo, o Estrasburgo chegou novamente ao empate, graças ao colo de Habib Diarra, na sequência de uma grande penalidade. Este resultado deixa as duas equipas separadas por um ponto na classificação, com vantagem para o Lens.

Ora, por falar em portugueses, Aurélio Buta foi titular na formação do Reims, que venceu o Montpellier, por 4-2, e somou assim a segunda vitória consecutiva para o campeonato.

Três golos no primeiro tempo deixaram o Reims na frente do marcador (2-1) graças a uma boa exibição de Oumar Niakaté. O costa-marfinense esteve em bom plano também na segunda parte, ao ampliar a vantagem da equipa da casa, sendo que o período de compensação trouxe ainda mais dois golos para as contas do encontro.

Esta derrota deixa o Montpellier na penúltima posição da tabela, com apenas quatro pontos somados e apenas à frente do Angers.

Confira outros resultados deste sábado, na Liga Francesa:

Lyon-Nantes, 2-0

Brest-Le Havre, 2-0