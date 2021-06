Colunista temporário no The Sun, a propósito do Euro 2020, José Mourinho afirmou que seria um «fracasso» para a França se não vencesse a competição, mas já teve direito a resposta.

À Téléfoot, e em jeito de brincadeira, o selecionador francês disse que pensou o mesmo sobre o Tottenham do portugês.

«Pensei o mesmo sobre a sua equipa do Tottenham, as coisas não aconteceram como o planeado», afirmou, sorridente.

José Mourinho foi despedido do Tottenham em abril. Na próxima época, orientará a Roma.