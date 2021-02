Julien Fournier, diretor desportivo do Nice, afirmou que a INEOS, grupo empresarial britânico que comprou o clube francês em 2019 por 100 milhões de euros, pretende adquirir uma equipa portuguesa.

«O objetivo é comprar um clube em Portugal», começou por dizer em entrevista ao site da Liga francesa, explicando depois a opção estratégica.

«Queremos estabelecer uma nova ponte para o Brasil, onde o Carlos Henrique, antigo defesa do Bordéus, está a trabalhar connosco. É um país/continente no qual eu acredito muito. Os tempos definidos foram prejudicados pela pandemia, mas estamos a trabalhar nisso», disse.

A INEOS, empresa que começou por operar no ramo da indústria química e que pertence a Jim Ratcliffe, o homem mais rico do Reino Unido, detém três equipas de futebol: o Nice, o Lausanne (Suíça) e o Racing Club Abidjan (Costa do Marfim), três clubes que estão, naturalmente, conectados. A ideia é construir um ADN comum com um jogo ousado. O nosso objetivo não é fazer muitos negócios. Se pudermos vender um jogador, vamos fazê-lo. Mas não estamos no futebol para isso: o nosso propósito é criar uma organização desportiva que permita aos quatro clubes trabalharem juntos e de forma mais eficaz.»

Além do futebol, a INEOS está também presente da Fórmula 1, onde tem uma parceria com a Mercedes, e tem equipas na vela e no ciclismo, onde está frequentemente na luta pela classificação geral das três grandes voltas.