O Lyon, clube francês que tem como treinador o português Paulo Fonseca, está impedido, pela FIFA, de contratar novos jogadores nas próximas três janelas de mercado, ou seja, até ao fim do mês de agosto de 2026.

Em causa está uma dívida de dois mil euros a um clube relativa à transferência de um jogador, de acordo com o jornal L’Equipe.

Depois da oficialização do castigo por parte da FIFA, os responsáveis do Lyon regularizaram a situação, que se deveu a problemas de organização interna, e esperam que o impedimento de contratar atletas durante um período superior a um ano possa ser revisto.

Outrora dominador na Liga francesa, Olympique vive uma fase conturbada, desportiva e financeiramente. Em janeiro deste ano, o clube já havia sido impedido pela Ligue 1 de contratar novos jogadores devido ao desequilíbrio das suas contas.

Só no primeiro semestre da atual temporada, o Lyon apresentou prejuízos na ordem dos 117 milhões de euros, o que o levou a ser provisoriamente despromovido à II Liga francesa, em novembro do ano passado.

No próximo mês de junho, o clube, do qual o investidor norte-americano John Textor é dono, terá de comprovar melhorias nas suas contas para se poder inscrever na próxima edição da Ligue 1. Isso deverá implicar a saída de algumas das suas principais figuras, sendo que o internacional jovem francês Rayan Cherki já assumiu publicamente que vai deixar o clube no próximo verão.

Este é mais um episódio complexo de uma temporada difícil, marcada pela eliminação da Taça de França às mãos do Bourgoin-Jallieu, da quinta divisão, e pelo castigo de nove meses aplicado ao seu treinador, Paulo Fonseca.

Ainda assim, o Lyon terminou o campeonato no sexto lugar e conseguiu apurar-se para a Liga Europa, prova em que atingiu os quartos de final, esta época.