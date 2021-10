O Mónaco venceu esta tarde na receção ao Montpellier, por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da Liga francesa.

O português Gelson Martins foi titular nos monegascos, e fez o 3-0 na partida, aos 62 minutos. Antes, Kevin Volland tinha feito o 1-0 aos 12 minutos e Bem Yedder o segundo aos 17m.

Para o Montpellier, marcou Savanier, aos 81 minutos, de penálti.

Com este resultado, o Mónaco está agora no oitavo lugar da Ligue 1, com 17 pontos. O Montpellier é 13.º, com 13.