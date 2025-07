No cargo há 23 dias, Gonçalo Feio deixou de ser treinador do Dunkerque, anunciou o clube francês na noite deste domingo.

«O USL Dunkerque e o seu treinador, Gonçalo Feio, concordaram mutuamente em rescindir o contrato. Todo o clube deseja muito sucesso na carreira futura», pode ler-se no comunicado oficial.

O técnico português chegou ao emblema do segundo escalão francês no final do mês de junho, sucedendo a Luís Castro, mas deixou o cargo sem ter realizado qualquer jogo oficial.