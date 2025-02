Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, garantiu esta terça-feira que está «encantado» com Gonçalo Ramos e que o mesmo é importante para a equipa francesa.

«Há um plano e há uma visão geral dos 10 ou 12 jogos que jogaremos este mês. Este plano é completamente flexível. O Gonçalo Ramos é importante quando joga um, 10, 30 ou 90 minutos», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Mesmo quando não joga tem um estado de espírito impecável. Está ao serviço da equipa. É um jogador que tem uma relação de golos/minutos excecional. Estou encantado por ter um jogador como ele», acrescentou.

Esta temporada, o internacional português leva um total de 22 jogos, nove golos e quatro assistências pelo líder francês. No total foram apenas oito partidas a titular e nas restantes saltou do banco.

Na jornada passada, frente ao Lyon, o português esteve em destaque no terceiro golo do PSG. Esta quarta-feira, a equipa de Luis Enrique visita o terreno do Stade Briochin, do quarto escalão, nos quartos de final da Taça de França.