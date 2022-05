É um histórico de França, com dez títulos no currículo, mas o St. Étienne viveu este domingo um dos dias mais negros da sua história.

A disputar o play-off de permanência com o Auxerre, os Vert et Blanc perderam em casa após penáltis. Após o 1-1 na primeira mão, Hamza Sakhi deu vantagem à formação forasteira aos 51 minutos, mas Mahdi Camara empatou já no último quarto de hora e o encontro arrastou-se para os penáltis.

Aí, o Auxerre foi mais forte e está de regresso ao principal escalão do futebol francês dez anos depois.

Para o St. Étienne, no entanto, o pior veio depois: confirmada a descida, os adeptos invadiram o relvado e registaram-se mais uma vez cenas de violência no futebol francês. Foram atiradas inúmeras tochas para a zona do túnel de acesso aos balneários, para onde os jogadores tiveram de ser evacuados à pressa. De acordo com a RMC Sport, uma intervenção mais musculada da polícia acabou com os desacatos, já depois de várias cadeiras da bancada terem ardido.