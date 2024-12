Há sempre notícias de adeptos interditos de entrar nos estádios de futebol, mas em França, aconteceu algo que não se vê todos os dias. O clube Le Havre, da Liga francesa proibiu a entrada no estádio de um adepto... de 6 anos.

Em causa está o alegado arremesso de copos de cartão e bolas de papel para dentro do terreno de jogo na partida entre o Le Havre e o Reims (0-3), do dia 10 de novembro.

Segundo o jornal L'Équipe, o jovem adepto foi apanhado pelas câmaras de vigilância e será proibido de entrar no estádio bem como o acompanhante, que comprou os bilhetes, até ao próximo ano depois do encontro com o Lens, a 12 de janeiro de 2025.

O clube recorda que «as regras do estádio se aplicam a todos, adultos e crianças» e ainda que «a sanção poderia ter abrangido toda a temporada».

«É um pouco angustiante, mas somos obrigados a tomar medidas em relação a estas questões e face a um comportamento exacerbado, explica o pessoal interno do clube. Temos de sensibilizar os acompanhantes dos jogadores e mostrar-lhes que o estádio deve continuar a ser um local de festa e não um local de desabafo», referiu uma fonte interna do clube francês.

Os pais da criança já foram notificados da decisão e não vão recorrer da mesma.