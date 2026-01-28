O Black Knight Football Group, fundo de investimento que controla a SAD do Moreirense, comprou a totalidade das ações do Lorient.

O grupo, que detém também o Bournemouth de Tiago Pinto e participações no Auckland FC (Nova Zelândia), Orlando City (Estados Unidos), Kyoto Sanga (Japão) e nos escoceses do Hibernians, detinha, desde janeiro de 2023, 33 por cento do clube da Liga francesa.

Loic Féry, presidente do Lorient desde 2009, vai manter-se em funções, tornando-se igualmente acionista do Black Knight Football Group.

Os valores do negócio não foram revelados, mas o emblema gaulês congratulou-se com o sucesso das negociações, tendo realçado que o facto de o fundo ter capitais na ordem dos 550 milhões de dólares (635 milhões de euros) permite ampliar os horizontes desportivos do atual 9.º classificado da Ligue 1.