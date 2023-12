Um adepto do Nantes foi encontrado morto depois de uma altercação com adeptos do Nice, no sábado à noite, um pouco antes do embate entre os dois emblemas na liga francesa. Um condutor de um veículo que transportava adeptos do Nice ficou detido depois de ter assumido a autoria do alegado homicídio, mas as circunstâncias do incidente ainda não são claras.

O procurador de Nantes dá conta que vários veículos VTC (Veículo de Transporte com Chauffeur) que transportavam adeptos do Nice para o Estádio de la Beaujoire foram atacados por um grupo de adeptos do Nantes. «Durante esses acontecimentos, em circunstâncias ainda por apurar, um homem, de 31 anos, teve um colapso e morreu no local, apesar da rápida intervenção dos serviços de emergência», referiu o procurador Renaud Gaudeul.

Já de madrugada, o referido motorista apresentou-se numa esquadra de Nantes e terá assumido o homicídio. «No prolongamento das primeiras investigações ainda no decorrer da última noite, um motorista de VTC apresentou-se na esquadra de Nantes, às 4h30 da madrugada, e ficou detido, acusado de homicídio voluntário», destaca também o procurador que dá ainda conta que a vítima teria 35 anos.

A imprensa francesa dá conta que a vítima terá sucumbido depois de ter sido atingida com golpes de uma arma branca.