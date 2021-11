O adepto que atirou uma garrafa na direção de Dimitri Payet, durante o Lyon-Marselha, foi condenado a seis meses de prisão suspensa e banido dos recintos desportivos nos próximos cinco anos.

De acordo com a estação televisiva francesa RMC, o agressor terá ainda de pagar uma indemnização simbólica de um euro ao jogador francês e à Liga francesa.

O adepto do Lyon justificou a atitude com «a loucura do momento» e explicou que não queria acertar em Payet.

«Quero pedir desculpas ao Payet e ao Lyon. Há 20 anos que vejo jogos. Não sei o que se passou na minha cabeça. Eu não queria acertar nele. Estava mirar em volta dele, não queria acertar-lhe», disse ainda na audiência.