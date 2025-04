O Caen, clube francês que disputa a segunda divisão francesa e que Mbappé é o maior acionista, viu esta sexta-feira confirmada a descida à terceira divisão, pela primeira vez na história.

A equipa do noroeste francês foi derrotada pelo Martiques, por 3-0, na 31.ª jornada do campeonato, no final foi preciso intervenção policial devido à invasão de campo dos adeptos do Caen.

🚨 Envahissement de terrain à Caen après la relégation en National ! 😰



Quelle saison catastrophique pour les Normands… pic.twitter.com/PZUlN9NQdS — Footballogue (@Footballogue) April 18, 2025

Com esta derrota, o clube de Mbappé vai assim disputar a «Liga Nacional» na próxima temporada que corresponde ao terceiro escalão.

O Caen conta com 17 presenças na Ligue 1, a primeira divisão e o melhor que conseguiu na Taça de França foi chegar às meias finais da temporada de 2017/18.