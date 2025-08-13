O agente de Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, fez declarações explosivas acerca da situação pela qual o seu jogador está a passar no seio do Paris Saint-Germain e arrasou tanto a direção do clube como o treinador Luis Enrique.

A guerra Donnarumma-PSG continua e depois de terça-feira o ainda guarda-redes do emblema parisiense se ter despedido dos adeptos nas redes sociais com uma carta emotiva em que revelou estar «destroçado» com o desfecho das negociações de renovação, agora foi a vez do seu agente proferir declarações sobre o caso.

Enzo Raiola começou por revelar o histórico da negociação entre as partes: «O PSG fez pedidos diferentes. No final, aceitámos uma oferta menor em comparação com o salário atual porque o Gigi queria ficar. Depois eles trocaram as cartas na mesa, momento em que interrompemos as negociações para ouvi-lo após a final da Liga dos Campeões. Voltámos a falar antes do Mundial de Clubes e eles confirmaram o desejo de continuar.»

Sobre a contratação de Lucas Chevalier para a baliza parisiense, acrescentou: «Entendo a necessidade de comprar um novo guarda-redes, mas antes de Gigi sair e depois de tudo o que ele fez pelo clube é uma grande falta de respeito que vou avaliar com os meus advogados. Além disso, o treinador aceitou, ele também trabalha para o clube e eu, juntamente com os meus advogados, queremos entender melhor a posição [do PSG].»

O treinador Luis Enrique também não escapou ao agente: «Até há um mês estávamos a acordar a renovação, estranho que num mês o treinador tenha mudado de ideias sobre o Gigi. Isso é o que mais me entristece e me faz pensar que no final era melhor não avançar para a renovação.»

Finalmente, sobre o futuro de Donnarumma o agente italiano, primo do malogrado Mino Raiola, disse: «Talvez apenas clubes da Premier League podem atender às exigências económicas do clube, que são exageradas. [O PSG] fala sobre respeito, mas neste momento talvez o respeito seja apenas económico. Não se trata de sair de um projeto e encontrar o melhor para o Gigi. Também em termos de imagem, temos que assumir as nossas posições para entender como lidar com o clube.»

Luis Enrique optou por deixar Donnarumma de fora dos convocados para o jogo desta noite do PSG frente ao Tottenham a contar para a Supertaça Europeia. O encontro será arbitrado pelo português, João Pinheiro.

Recrutado ao Milan a «custo zero» em 2021, Gianluigi Donnarumma está no último ano de contrato com o PSG, tendo sido peça-chave na conquista de uma Liga dos Campeões, quatro Ligas francesas, duas Taças de França e três Supertaças de França.

O guarda-redes italiano, de 26 anos, tem sido apontado nos últimos dias a Manchester City e Manchester United.