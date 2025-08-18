Ajaccio declara insolvência e perde estatuto profissional
Clube da Córsega já tinha sido excluído de todas as provas nacionais francesas e acabou relegado aos campeonatos regionais
O Ajaccio, clube histórico do futebol francês e presença regular na Ligue 1 e Ligue 2 nas últimas décadas, entrou em liquidação judicial e vai deixar de ter setor profissional, avançou o jornal corso Corsematin.
A decisão foi oficializada esta segunda-feira, com a declaração de insolvência da sociedade que geria a equipa principal junto do Tribunal de Comércio de Ajaccio.
A falência resulta de uma dívida superior a 13 milhões de euros que, sem investidores e sem solução encontrada pela direção, provoca o despedimento imediato de cerca de 180 trabalhadores e o fecho do centro de treinos, considerado o melhor da segunda divisão francesa em maio.
Após 27 anos consecutivos enquanto formação profissional, o Ajaccio regressa assim ao futebol amador. A associação «ACA» vai assumir o clube, com o objetivo de inscrever a equipa no campeonato National 3 (quinta divisão francesa). Para isso, terá de recorrer da decisão da DNCG, organismo de controlo financeiro da federação, que proibiu o clube de competir em provas nacionais.
O prazo para esse recurso termina já na próxima quinta-feira, 21 de agosto, sendo ainda necessário reunir um orçamento de várias centenas de milhares de euros para evitar a queda direta ao escalão regional.
Entretanto, o «Culletivu biancu è rossu», claque afeta ao clube corso, lançou uma campanha de recolha de fundos online através da plataforma Hello Asso, que em apenas 24 horas conseguiu angariar mais de 12 mil euros.
Fundado em 1910, o Ajaccio joga consecutivamente nas duas principais divisões francesas desde 1998/99 e esteve na Ligue 1 há apenas três épocas, em 2022/23.