A Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou, esta quarta-feira, a exclusão do Ajaccio de todas as competições nacionais, na sequência da descida administrativa decretada pela Direção Nacional de Controlo de Gestão (DNCG) no início do verão.

O clube corso, que terminou a última temporada da Ligue 2 no 12.º lugar, tinha sido inicialmente relegado para o National (terceira divisão), mas a situação financeira — com uma dívida de cerca de 13 milhões de euros, incluindo seis milhões em dívidas fiscais e sociais — levou a FFF a afastá-lo de qualquer competição profissional.

Sem recurso imediato, o Ajaccio deverá competir, no mínimo, no Régional 1, equivalente à sexta divisão, embora ainda possa recorrer da decisão.

Fundado em 1910, o Ajaccio joga consecutivamente nas duas principais divisões francesas desde 1998/99 e esteve na Ligue 1 há apenas três épocas, em 2022/23.

A exclusão obriga o National a realizar-se novamente com 17 equipas, mantendo uma jornada com um clube isento.