Al Musrati, recém chegado ao Mónaco, por empréstimo até ao final da temporada, proveniente do Besiktas e ex-Sp. Braga, em entrevista ao canal do clube francês, abordou o Benfica, próximo adversário do play-off da Liga dos Campeões, e a chegada ao clube monegasco.

«Para mim, o Benfica é a melhor equipa de Portugal, tem muitos jogadores de qualidade. Será um grande jogo contra eles, e teremos de estar concentrados durante os 90 minutos para esperar ganhar. Especialmente porque será muito importante ganhar em casa antes do jogo de volta em Lisboa.», referiu o atleta, que espera um jogo difícil.

Encarnados e monegascos jogam, esta quarta-feira, a primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da UEFA Champions League, no Stade Louis II, pelas 20h.

O Mónaco, se quiser ficar com o jogador de 28 anos, terá que desembolsar cerca de oito milhões de euros, no final da temporada. Para Musrati, não seria um problema, porque sente-se feliz com a transferência e deu logo o «sim», ao clube, mal soube da proposta.

«É um clube muito grande, por isso, quando a direção me contactou, eu disse logo que sim e fiquei muito entusiasmado por vir para cá», afirmou o atleta.

Sobre ser o primeiro jogador líbio a vestir as cores do Mónaco, o atleta afirma estar orgulhoso da família e do país e que «é um grande sentimento ser um pioneiro».

Quando questionado sobre as referências na sua posição, o médio explicou que gostava do Xabi Alonso e Sergio Busquets, «de jogadores calmos com a bola, que pensam e organizam o jogo».

O novo número oito dos «Rouge et Blanc» quer fazer história no clube, como João Moutinho, Fabinho e Tiémoué Bakayoko, e tem como missão ajudar os jogadores mais novos. «Há muitos jogadores jovens neste plantel, pelo que é importante ajudá-los e apoiá-los mesmo quando cometem erros, tranquilizá-los e explicar-lhes como não voltar a cometê-los.», concluiu.