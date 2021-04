Ander Herrera, jogador espanhol do Paris Saint-Germain, garantiu, em entrevista ao jornal Marca, que tanto Kylian Mbappé como Neymar «querem ficar» em Paris.

Uma opinião numa altura em que Neymar ainda não assinou um prolongamento de contrato que já estará negociado com o clube e Mbappé está ainda numa fase de negociações também para prolongar o seu vínculo ao clube do Parque dos Príncipes.

«Eu quero que eles continuem aqui. O PSG construiu uma equipa à volta deles para lhes satisfazer as exigências futebolísticas. Acredito verdadeiramente que eles estão felizes, convencidos pelo projeto e que querem ficar», assegurou o médio de 31 anos.

O internacional espanhol rejeitou a ideia que a liga francesa é menos mediática e menos competitiva do que a liga espanhola ou a Premier League. «É um campeonato muito físico, com pouco controlo sobre o ritmo, com jogos um pouco loucos. É parecida com a Premier League, até porque há muitos jogadores da Ligue 1 que acabam por ir para Inglaterra. Parece-me injusto estar a dizer que a liga francesa está um passo atrás das outras ligas europeias. Se olharmos para os resultados, o Lyon foi semifinalista da última Liga dos Campeões depois de eliminar o Manchester City e a Juventus, mas terminou a liga francesa no sétimo lugar. Mesmo o PSG foi finalista», comentou ainda.