O Angers anunciou esta terça-feira que o treinador Abdel Bouhazama foi dispensado das suas funções na sequência das polémicas declarações à margem da deslocação da equipa a Montpellier (0-5).

Segundo conta o jornal L’Equipe, o treinador de 54 anos procurou motivar a sua equipa recordando o caso de Ilyes Chetti, lateral que está acusado de agressão sexual e que aguarda julgamento. «Não é assim tão grave. Já todos tocámos em meninas», terá dito o treinador, numa intervenção que deixou o futebol francês em choque.

As reações multiplicaram-se e um grupo de adeptos do Angers veio pedir a demissão imediata do treinador que estava ligado ao Angers, sobretudo nos escalões de formação e equipa B, há vários anos.

O treinador, que tinha assumido funções na equipa principal em novembro, após a saída de Gérald Baticle, chegou a acordo com o clube que, atualmente, ocupa o último lugar da liga francesa, com apenas 10 pontos em 26 jogos.