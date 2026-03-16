O empate a zero, deste domingo, entre Le Havre e Lyon prolongou a sequência de jogos sem vencer da equipa treinada por Paulo Fonseca, que chega agora a seis jogos sem vencer em todas as competições.

Raymond Domenech, antigo treinador e jogador do clube e selecionador de França entre 2004 e 2010, mostrou o seu desagrado com o momento da equipa, principalmente com as opções da linha avançada do Lyon, deixando duras críticas a Endrick e Yaremchuk.

«O Endrick chuta, tenta fintar, no outro dia conseguiu marcar porque o guarda-redes lhe deu um presente (referência ao jogo com o Celta de Vigo). No jogo, ele é absolutamente inútil, perde nove bolas em dez. E quando não jogam bem, metem o Yaremchuk. É um desastre, não é possível», disse Domenech durante o programa francês L'Équipe du Soir.

O Lyon entra em campo esta quinta-feira, na receção ao Celta de Vigo, na procura de regressar às vitórias e de se qualificar para os quartos de final da Liga Europa.