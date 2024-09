Antoine Griezmann, campeão do Mundo em 2018, surpreendeu os franceses esta segunda-feira ao dar por concluída a sua carreira na seleção francesa ao fim de 137 internacionalizações.

O avançado do Atlético Madrid publicou uma curta declaração na conta pessoal da rede social X a dar conta da sua decisão, com um vídeo com os melhores momentos ao serviço dos Bleus.

«É com o coração repleto de recordações que fecho este capítulo na minha vida. Obrigado por esta aventura tricolor e até já», escreveu o avançado.