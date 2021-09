Antigo internacional francês, Youri Djorkaeff conhece bem o futebol gaulês, mas também o Paris Saint-Germain, clube que representou durante uma época, em 1995/96.

Em entrevista ao El País, Djorkaeff admitiu que jogar no PSG é especial. Porquê? Porque é o clube mais odiado em França.

«Quando jogas no PSG lutas contra o resto de França. As pessoas odeiam o PSG. Espanha está dividida entre Real Madrid e Barcelona. Em França, há gente que ama o Marselha, mas o que não são do Marselha não os odeiam, é-lhes igual. Mas com o PSG, não. E isso é único», afirmou.

No entanto, há um jogador que pode mudar isso: Messi. «Jogadores como Messi têm uma dimensão global. É verdade que Mbappé, Neymar ou Marquinhos já lá estavam, mas o Leo é o número do mundo. Acho que isso pode mudar a perspetiva, não sei. O que eu sei é que nunca ouvi ninguém falar mal de Messi. Todos o adoram», atirou.