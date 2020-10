André Villas-Boas festejou o jogo 400 da carreira de treinador com uma vitória: o Marselha recebeu e venceu o Bordéus por 3-1 em jogo da sétima jornada da Ligue 1. Pode consultar a FICHA DE JOGO deste clássico do futebol francês.



Thauvin, Amavi e Pablo (autogolo) deram um confortável 3-0 ao Marselha, com o Bordéus a reduzir apenas aos 83 minutos por Maja. O Marselha passa a ter 12 pontos, mais três do que o adversário deste sábado.

O empresário de André Villas-Boas fez questão de assinalar a efeméride nas redes sociais.