O PSG divulgou a lista de convocados de Luís Enrique para o duelo do PSG frente ao Lille deste domingo, da sétima jornada da Liga francesa.

Fora dos 18 nomes apresentados continua o de João Neves. O médio de 20 anos saiu lesionado do encontro da Liga dos Campeões frente à Atalanta (4-0) e falhou já os últimos três encontros contra Marselha, Auxerre e Barcelona.

De acordo com o clube parisiense, Neves sofreu uma lesão no tendão da coxa esquerda.

Mesmo assim, o médio foi chamado por Roberto Martínez para os compromissos de Portugal, para a qualificação rumo ao Mundial 2026, frente à Irlanda e Hungria a 11 e 14 de outubro, respetivamente.

