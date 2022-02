O Mónaco, adversário do Sp. Braga nos oitavos de final da Liga Europa, perdeu em casa com o Stade de Reims por 2-1, em jogo da Liga francesa.

Com Gelson Martins a titular (teve um golo anulado por fora de jogo), os monegascos ainda estiveram a vencer, graças a um golo do inevitável Ben Yedder aos 55 minutos, mas o pior chegou já com o apito final à vista.

Ao minuto 85 Kevin Volland marcou de forma incrível na própria baliza, três minutos depois Jean Lucas deixou a equipa do principado reduzida a dez após ver o segundo amarelo em dois minutos e já em tempo de compensação Mbuku assinou a reviravolta para o Stade de Reims.

O Mónaco defronta o Sp. Braga a 10 e a 17 de março. A 1.ª mão joga-se em Portugal.