O Lille instaurou um processo disciplinar a Hatem Ben Arfa na sequência dos desentendimentos que teve com o jogador português Tiago Djaló, e não só, no passado sábado.

«O clube abriu um processo, que está em curso. O presidente e os diretores intervieram sobre este assunto. O jogador foi dispensado de treinar esta semana e penso que o clube irá comunicar assim que o processo estiver avançado. Depois o departamento jurídico tratará do assunto», disse o treinador Jocelyn Gourvennec, em conferência de imprensa.

De acordo com a imprensa francesa, o médio de 35 anos ter-se-á desentendimento com o defesa português no balneário após o empate diante do Bordéus, sendo que o técnico principal e o adjunto, o português Jorge Maciel, também terão sido alvo de insultos. «Da minha posição, como treinador, é impossível deixar passar algo que possa alterar a unidade da equipa, do grupo, do balneário. Não vou debater isto porque não há nada nem ninguém acima do Losc [Lille]», apontou Jocelyn Gourvennec.

Já nesta sexta-feira, Ben Arfa deixou um desabafo no Instagram. «O teu problema é seres incompetente. Não jogamos para descer de divisão», escreveu o futebolista.